شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الين التذبذب حول مستوى 107.68، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 106.44 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالتماسك دون 107.68 والاندفاع لاختراق 108.35 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ باختبار مستوى 109.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.80 والمقاومة 108.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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