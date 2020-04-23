الجنيه الإسترليني يحاور الدعم – تحليل - 23-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2304 منذ يوم أمس، وقدّم تداولات إيجابية ليقترب من إعادة اختبار خط الرقبة المكسور سابقاً لنموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالصورة، والذي يشكّل مقاومة مهمة الآن عند 1.2410، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، خصوصاً وأن السعر يتحرك داخل قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.2304 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2093 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2410 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتعافي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2410
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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