شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.0840 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.0700 وتمتد إلى 1.0640.

القناة الهابطة التي تظهر بالصورة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تحصل على دعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1.0840 ثم 1.0870 والثبات فوقها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط