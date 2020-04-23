شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى منذ السابع من نيسان/أبريل الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.0828، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0829، بينما حقق الأدنى له عند 1.0805.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس انكماشاً بما قيمته 1.9 مقابل اتساع 2.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد عن كل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة وألمانيا بالإضافة لمنطقة اليورو ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس اتساع انكماش.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 895 ألف طلب إلى 4,350 ألف طلب مقابل 5,245 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 5,295 ألف طلب إلى 17,271 ألف طلب مقابل 11,976 ألف طلب.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس اتساع انكماش القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 35.1 مقابل 48.5 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، كما قد نشهد اتساع انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 30.5 مقابل 39.8 في آذار/مارس.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 16.0% لنحو 643 ألف منزل مقابل تراجع 4.4% عند 765 ألف منزل في شباط/فبراير الماضي، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون بلاده تحتاج إلى تعزيز الإنفاق المالي وأنه من المرجح أن يجد 60 مليون عامل المساعدة من برنامج قروض الأعمال.

كما نوه وزير الخزانة الأمريكي منوشين لكون تكلفة الإقراض على العمال الذين سيحصلون على قروض ستكون منخفضة نظراً لكون الفائدة على الأموال الفيدرالية تعد في الوقت الراهن عند مستويات الصفر، وجاء ذلك مع تطرقه لكون الولايات المتحدة ستقوم بتوفير 2.6$ تريليون بشكل مباشر لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجه تداعيات تفشي الفيروس التاجي، وأفادته بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوفر سيولة بواقع 4$ تريليون.

بخلاف ذلك فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعلن مجلس الشيوخ عن اتفاق قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والذي معه أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطيين الذي معه أغلبية مجلس النواب، على برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمراكز الطبية بقيمة 484$ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، من بينهم 320$ مليار للشركات الصغيرة ومن المتوقع تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.48 مليون ولقي 169,151 شخص مصرعهم في 213 دولة.