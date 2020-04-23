شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 أشهر..بيكر هيوز لخدمات النفط تخسر 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الحقول النفطية، الأربعاء، عن خسارة قدرها 10 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، قائلة: «إيراداتها سجلت هبوطاً أكبر من المتوقع مع تراجع الطلب على الخدمات والمعدات وسط انهيار الطلب العالمي على النفط».
وتوقعت الشركة وفق جريدة الرؤية الإماراتية، أن الإنفاق في أمريكا الشمالية سينكمش بما لا يقل عن 50% هذا العام.
وأضافت أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغت 5.43 مليار دولار بانخفاض قدره 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل من متوسط توقعات محللين البالغ 5.63 مليار دولار.
وتكبدت الشركة خسارة صافية 10.21 مليار دولار، مقارنة مع ربح بلغ 32 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
وخفضت بيكر هيوز ميزانيتها للعام 2020 بأكثر من 20% عن العام السابق وتعكف على إعادة هيكلة عملياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أشهر..بيكر هيوز لخدمات النفط تخسر 10 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.