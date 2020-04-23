شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: باجاج الهندية ستنشئ المحالج المطورة بعد نجاح محلج الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى إجراءات إنشاء عدد من المحالج بمحافظات الدلتا ، بعد التأكد من نجاح تجربة محلج الفيوم المطور.

واضاف مصدر ل" الخليج 365 " ان الاختيار وقع على شركة باجاج الهندية ،التى نفذت محلج الفيوم، والذى اثبت كفاءة كبيرة فى التشغيل الفترة الماضية وبما يتناسب مع الاقطان المصرية .

وسيتم انشاء 6 محالج جديدة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وفق ما أعلنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

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وأشار المصدر أن تجربة تعميم المحالج المطورة تتوازى مع تجربة بيع القطن عن طريق المزادات بمختلف محافظات الجمهورية وبمشاركة القطاع الخاص اعتبارًا من الموسم الجارى ، بعد نجاح التجربة في محافظتى بنى سويف والفيوم .

جدير بالذكر أن محلج الفيوم كلف نحو 250 مليون جنية ومقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة 2250 – 2400 قنطار يوميًا.