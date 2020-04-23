شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يعاني من الضغط السلبي رغم ارتفاعه – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أليانز إس إف (8040) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.16% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 23.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 20.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.54 ومستوى المقاومة 23.70.