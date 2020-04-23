شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يغلق على ارتفاع – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدرع العربي (8070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 0.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.95، ليستهدف مستوى الدعم 10.90. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.95.

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