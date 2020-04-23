شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج ينقذ نفسه من تعميق خسائره – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اتحاد الخليج (8120) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 9.50، ليرتد منه السهم ارتفاعاً محولاً خسائره إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 10.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.50.