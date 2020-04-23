شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، حيث أنهى جلسة امس الأربعاء عند مستوى 19٫70 فلس، محققا بذلك أعلى مستوى له خلال الجلسة، والذي يشير الى حالة التفاؤل التي بدأت تنتشر بين المتداولين في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 21 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.2 بينما مستوى المقاومة هو 20.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد