شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لثالث جلسة على التوالي، حيث أنهى تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء عند مستوى 585 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 590 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 520 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 590 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط