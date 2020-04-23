شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء لينهي الجلسة عند مستوى 426 فلس، مصحوبا بتدني كميات التداول، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 410 فلس كمستوى أول ثم 350 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 420 بينما مستوى المقاومة هو 428 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط