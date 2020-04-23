شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 817 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 880 فلس، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم الهام عند 700 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 808 بينما مستوى المقاومة هو 826 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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