شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التخصيص القابضة (KPPC) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت الضغوط البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 36٫90 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 35 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 ريال.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.6 بينما مستوى المقاومة هو 39.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط