شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 189 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 175 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 192 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط