شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 0٫95 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1٫05 ريال كمستوى أول ثم 1٫20 ريال كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫87 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 1.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد