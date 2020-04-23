شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 44.751 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,712.47. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 149 عدد أسهم الشركات الخاسرة 40 عدد أسهم الشركات الثابتة 7 عدد أسهم الشركات المتداولة 196

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