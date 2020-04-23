شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5074 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما يعكس مؤشر استوكاستيك إشارات سلبية قد تهبط بالمؤشر لمستويات قد تصل الى 4500 نقطة كمستوى أول ثم 4000 نقطة كمستوى ثان،شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,040 وبين مستوى المقاومة هو 5,128 نقطة