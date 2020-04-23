شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر امس الأربعاء من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 8500 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمكن المؤشر من الارتفاع لمستوى المقاومة 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,377 وبين مستوى المقاومة هو 8,640 نقطة