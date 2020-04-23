«اقتصادية أبوظبي» توجه محال الصرافة بتطبيق التباعد الجسدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مالكي ومديري محال الصرافة تحويل الأموال العاملة في إمارة أبوظبي الالتزام الكامل بتطبيق تدابير التباعد الجسدي بين الزبائن والمتعاملين، والفصل في ما بينهم وبين الموظفين، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية، منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 بين المتعاملين.

أكدت الدائرة في تعميم لها، ضرورة وضع علامات على الأرض عند مدخل محل الصرافة، وأمام نافذة إنجاز المعاملة، منعاً للتزاحم ولتنظيم ذلك عبر الخدمات الأمنية الخاصة، وأن تعمل على تطبيق إجراءات التعقيم للموظفين قبل الدخول ومباشرة العمل، وتعقيم أسطح مكاتب نافذة تقديم الخدمة بشكل متواصل.

وأوضحت الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار التعميمات السابقة الصادرة عنها لتطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذكر التعميم أنه سيتم التحقق والمتابعة من قبل فرق التفتيش والرقابة التابعة لها للوقوف على تطبيق التعميم، علماً بأن عدم التقيد بهذه التعليمات يعرض أصحابها لمخالفة وفق القوانين السارية.