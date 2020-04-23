شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصنعون يلتقون رئيس الوزراء ونيفين حامع لمناقشة تعميق التصنيع المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الخميس، مع عدد من المصانع الكبيرة لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الصناعة، وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ايضا استعانة الشركات بالمكونات الصناعية المحلية، فى ظل أزمة كورونا الحالية، إضافة الى التطرق لمناقشة عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالتسهيلات المالية ومتأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية.

وستم عقد الاجتماع فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، على أن يقدم رئيس كل شركة من الحاضرين رؤيته للملفات المذكورة، فى ظل الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء التقى نهاية مارس الماضى، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات؛ لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، فى ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيان صادر وقتها ، أن المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض، من خلال ضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلى وفق رؤية الدولة فى هذا الاتجاه، مشدداً على أن الدولة بدورها مهيأة حالياً لدعم قطاع الصناعة، ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع.

من ناحيته، نوّه رئيس اتحاد الصناعات إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد " أون لاين"، أمس، وقمنا بإيصال رسالة رئيس الوزراء للمصنعين وهي أن الفترة المقبلة هي فترة دفع الصناعة المصرية بكل قوة، وكان رد فعل المُصنعين فوق الممتاز، وأكدوا بدورهم أن الصناعة ستكون هي الدرع الواقية لمصر.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق بين وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات لتسويق المجمعات الصناعية التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، والعمل على أن تسهم هذه المجمعات فى توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة، ونهضة الصناعة المصرية. وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تبدأ تلك المجمعات الصناعية في العمل بأسرع وقت ممك