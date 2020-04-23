شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين.. 30% نسبة انخفاض إصدار وثائق تأمينات الحياة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد النجار خبير التأمين وعضو مجلس إدارة جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية عن انخفاض معدل اصدار وثائق تأمينات الحياة لصالح العملاء بما يقدر بحوالي 30% ، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا ومنها قرارا الحظر الجزئى ، الأمر الذى قيد حركة التعامل المباشر مع الشركات او حتى من خلال الوسطاء .

وأضاف النجار ل ”الخليج 365” : مما لا شك فيه ان الازمة الحاليه التى تجتاح العالم حول فيروس كرونا المستجد تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول ، وتؤثر ايضاً على عملاء شركات التأمين وخاصة تأمينات الحياة وصغار العملاء بتلك الشركات ، مما يضطر البعض منهم الى تأخير سداد الاقساط او الانسحاب من التغطية التأمينية وقد تفضلت الهيئة العامة للرقابه المالية والمتمثلة فى الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس الادارة بمنح العملاء فرصة اضافية لسداد وثائقهم وعدم الغاؤها في الفترة المنوه عنها بالشروط العامة لوثائقهم كل حسب شركته .

وتابع النجار : كما اود ان اضيف أمراً هاما حيال هذا الموضوع والمتمثله في زيادة الثقافة التأمينية لدى جموع الشعب المصرى ، بأنه كلما كانت هناك عوامل خارجيه بها خطورة تؤثر على المعاملات الماديه و تحيط بالمجتمع المصري كلما كان الاتجاه نحو سرعة الاشتراك بوثائق تأمينات الاشخاص في غاية الاهمية للحفاظ على القيمة الاقتصادية للفرد والاسرة داخل المجتمع .

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حيث يكمن اهمية تأمين الاشخاص في شيئين اساسيين:

الاول - ادخار اقساط بسيطة تتمثل فى القيمة الاقتصادية للعميل تساهم في تحقيق اهدافه في نهاية مدة التأمين .

الثانى - مواجهات الأزمات المادية التى تصيب الأسرة حال وفاة المؤمن عليه لا قدر الله ، أو الحفاظ على المستوى المادي للاسره فى حالة حدوث نفس السبب.

واضاف: اناشد شركات تأمينات الحياة العاملة فى مصر بلا استثناء اضافة تغطية الوفاة نتيجة مرض كورونا لجميع العملاء وليس فى ٤ شركات فقط ، وتحسب اقساطها اكتوارياً وتضاف على الأقساط لحين زوال السبب لحماية العملاء من جانب وحماية الشركات في التعويضات من جانب آخر.