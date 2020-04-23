شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يقود الأسهم الأمريكية لمعاودة الإغلاق على ارتفاع بعد جلستين من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء بعد جلستين من التراجع حيث تلقت "وول ستريت" دعما من انتعاش أسعار النفط مجددا بالإضافة إلى التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالية للشركات الصغيرة.



كان الديمقراطيون والجمهوريون بمجلس الشيوخ قد اتفقوا على تخصيص حزمة بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات في مواجهة تداعيات "كورونا".



وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 19.1% وأغلق عند 13.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 16.1 دولار وأقل سعر عند 10.2 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 5.4% مغلقا عند 20.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 22.4 دولار وأقل سعر عند 15.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 457 نقطة) إلى 23476 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23613 نقطة وأقل مستوى عند 23339 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.8% (ما يعادل 232 نقطة) إلى 8495 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 8537 نقطة وأقل مستوى عند 8404 نقاط.



وصعد "إس اند بي 500" بنسبة 2.3% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 2799 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2815 نقطة وأقل مستوى عند 2775 نقطة.