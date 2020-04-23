شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع بعد عدة جلسات من الخسائر بسبب النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء بعد جلسات من تكبد خسائر نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط الأمر الذي يؤثر سلبياً على صناعة الإيثانول التي يدخل فيها الذرة.



وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أكدت هبوط الطلب من مصافي التكرير على الإيثانول، ومن ثم تراجع الطلب على الذرة المستخدم في إنتاج هذا الوقود الحيوي.

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يأتي ذلك في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط مع وفرة المعروض ونفاد مساحات تخزينه في الولايات المتحدة الأمر الذي دفع "ويست تكساس" للهبوط إلى نطاق سالب في وقت سابق هذا الأسبوع قبل الارتداد.



وكشفت وزارة الطاقة في بياناتها الرسمية عن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من الإيثانول بنحو سبعة آلاف برميل يومياً إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 563 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أبريل/نيسان.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.7% إلى 3.17 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3.20 دولار وأقل سعر عند 3.08 دولار.