شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على ارتفاع وسط توقعات بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الأربعاء وسط توقعات بتوسيع برنامج صانعة "آيفون" لإعادة شراء الأسهم على الرغم من تأثير وأضرار فيروس "كورونا" على مختلف الشرككات حول العالم.



وفي الوقت الذي علقت فيه شركات وأوقفت برامجها لإعادة شراء الأسهم بسبب "كورونا"، تشير التوقعات إلى أن "آبل" ستوسع برنامجها.

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وذكر محللون بأن الشركة الأمريكية تنوي إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تتراوح بين 75 مليار و100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.



وتستعد "آبل" للإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري، وبالطبع، ستتأثر هذه النتائج سلبياً بانتشار الفيروس التاجي لا سيما في الصين التي تنتج بها "آيفون" وتتعامل فيها مع موردين مختلفين لمكونات منتجاتها مثل "فوكسكون".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 276.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 277.9 دولار وأقل سعر عند 272.2 دولار.