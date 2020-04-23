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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يقفز بأكثر من 30% محققا أكبر مكاسب يومية في عامين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة "سناب" المالكة لتطبيق التراسل الفوري "شناب شات" خلال تعاملات الأربعاء بشكل حاد محققا أكبر مكاسب يومية في نحو عامين، وذلك عقب إعلان شركة التواصل الاجتماعي تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الأول من العام الجاري.
وكشفت الشركة عن تسجيل صافي خسائر فصلية بحوالي 305.9 مليون دولار أو ما يعادل 21 سنتا للسهم في الربع السنوي الأول مقارنة بخسائر بحوالي 310.4 مليون دولار أو ما يعادل 23 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019.
أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 462.5 مليون دولار مقارنة بحوالي 320.4 مليون دولار قبل عام، وتجاوزت توقعات عند 423.7 مليون دولار.
وفي ختام الجلسة، قفز سهم "سناب شات" بنسبة 36.7% إلى 17.01 دولار، وهي اكبر مكاسب يومية منذ فبراير/شباط عام 2018، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 17.15 دولار وأقل سعر عند 14.85 دولار.
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