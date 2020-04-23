شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض متجاهلةً صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن ضخ حزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة.



هذا، وكان مجلس الشيوخ قد أكد اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على حزمة بقيمة 484 مليار دولار لدعمم الشركات الصغيرة والمؤسسات الإدارية والمستشفيات في مواجهة فيروس "كورونا".

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وعلى صعيد آخر، تستعد العديد من الولايات لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعادة فتح قطاعاتها الاقتصادية رغم التحذيرات من تفشي الفيروس بشكل أوسع نطاقا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.1% أو 45.9 سنت وأغلقت عند 15.335 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.315 دولار وأقل سعر عند 15.275 دولار.