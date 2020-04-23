شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الورق: 6 دول نستورد منها الخام أبرزها البرتغال و كورونا لم تؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تستورد 60% من خامات الورق من 6 دول أبرزها البرتغال، وأندونيسيا، والصين، وألمانيا، وإيطاليا والنمسا ، موضحا أن التعاقدات مستمرة يتم مع الدول التى تنتج مدخلات الإنتاج حاليا وغير متوقفة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خضر فى تصريح خاص ل الخليج 365 ، أن إلغاء امتحانات الترم الثانى وتعطل الدراسة أدى إلى ركود نسبى على الورق وخاصة لدى مصنعى الكتب المدرسية والكراسات والكشاكيل، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج الورق للموسم الدراسى المقبل فى مواعيده ، ولن يكون هناك أى تعطل فى الإنتاج خاصة مع عدم وجود مخزون من منتجات الورق فى الأسواق.

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وأوضح أن سعر الورق المستورد يبلغ 16 ألف جنيه للطن ، والمحلى 14.500 جنية للطن ، وتستورد المصانع المحلية مدخلات الإنتاج والمواد الخام مثل لب الورق أو المواد الكيماوية من الخارج، بالإضافة إلى مصاصة القصب وهى المادة الخام المحلية التي تستخدمها المصانع إلى جانب المستوردة، وتمثل الصناعة المحلية من الورق نحو 40% فقط.

وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت على إنتاج الورق بنحو 25% فقط من إجمالى الإنتاج الشهرى خاصة وأن جميع الأسر المصرية قامت بشراء الكشاكيل والكراسات قبل أزمة كورونا منذ يناير الماضى، وهو السبب فى منع تأثر حجم الإنتاج والمبيعات عليها، إلا أن استمرار أزمة كورونا لشهر يوليو وأغسطس المقبلين سيؤدى إلى تراجع إنتاج الكشاكيل والكراسات مع ما يتداول من احتمالية الغاء الدراسة مرة أخرى إذا ارتفعت معدلات انتشار الأزمة حول العالم وفى مصر .