شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد اللبناني 12% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12% في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين. وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات المنطقة، ذكر تقرير الصندوق أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5% في 2019 وأن التضخم سيبلغ 17% في 2020 مقارنة مع 2.9% في العام السابق.

وذكر التقرير أنّ العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3% في 2020.

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