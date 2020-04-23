«ستارت آب بوت كامب» يجمع 2.8 مليون دولار في دورته الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



استكملت الدورة الثانية من برنامج ستارت آب بوت كامب الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي، متطلبات مسرّع الأعمال الذي تضمن 10 شركات ناشئة من دولة الإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفنلندا ومصر وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وكازاخستان ولبنان، ما يمثل تضاعفاً في عدد الدول التي تمثلت في الدورة الأولى من البرنامج ما يعكس جاذبيته العالمية.

وقد أثبت البرنامج صدارته وكفاءته من حيث زيادة مشاركة الشركاء، محققاً أكبر عدد من اختبارات الحلول والمفاهيم الابتكارية على الإطلاق، حيث ارتفعت من تسعة اختبارات في عام 2019 إلى أكثر من 40 اختباراً هذا العام. إضافة إلى ذلك، تقوم حوالي 90% من الشركات الناشئة حالياً على توسيع نطاق حلولها في الإمارات انطلاقاً من دبي لتغطي قطاعات مختلفة مثل الإقراض الرقمي، والخدمات المصرفية، والمدفوعات والقرارات الائتمانية، ويعود ذلك إلى الدعم الذي يوفره كل من مركز دبي المالي العالمي، فيزا، بنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي.