شكرا لقرائتكم خبر عن «ستارت آب بوت كامب» يجمع 2.8 مليون دولار في دورته الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
استكملت الدورة الثانية من برنامج ستارت آب بوت كامب الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي، متطلبات مسرّع الأعمال الذي تضمن 10 شركات ناشئة من دولة الإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفنلندا ومصر وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وكازاخستان ولبنان، ما يمثل تضاعفاً في عدد الدول التي تمثلت في الدورة الأولى من البرنامج ما يعكس جاذبيته العالمية.
وقد أثبت البرنامج صدارته وكفاءته من حيث زيادة مشاركة الشركاء، محققاً أكبر عدد من اختبارات الحلول والمفاهيم الابتكارية على الإطلاق، حيث ارتفعت من تسعة اختبارات في عام 2019 إلى أكثر من 40 اختباراً هذا العام. إضافة إلى ذلك، تقوم حوالي 90% من الشركات الناشئة حالياً على توسيع نطاق حلولها في الإمارات انطلاقاً من دبي لتغطي قطاعات مختلفة مثل الإقراض الرقمي، والخدمات المصرفية، والمدفوعات والقرارات الائتمانية، ويعود ذلك إلى الدعم الذي يوفره كل من مركز دبي المالي العالمي، فيزا، بنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي.
انطلقت الدورة الأولى من برنامج ستارت آب بوت كامب في دبي في عام 2018، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية أصبحت التكنولوجيا المالية محط تركيز سريع النمو يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وقام برنامج ستارت آب بوت كامب بالتعاون مع شركائه على توفير برنامج مكثف للتطوير مدته ثلاثة أشهر بهدف دعم نمو الأعمال في الشركات الناشئة وإعدادها للعمليات والتوسعات المستقبلية.
ومن أصل 450 شركة عالمية شاركت في الدورة الثانية لبرنامج ستارت آب بوت كامب، والتي حققت زيادة بنسبة 50% عن الدورة الأولى، خضعت الشركات الناشئة العشر الناجحة لبرنامج تسريع أعمال مدته ثلاثة أشهر تم تنظيمه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 في مركز دبي المالي العالمي. وخلال البرنامج، شاركت الشركات الناشئة في أكثر من 150 ساعة من الإرشاد، وأكثر من 120 اجتماعاً مع المستثمرين، علاوة على تلقي أكثر من 30 ساعة من تجارب الأداء العملية.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: على الرغم من تحديات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) غير المسبوقة التي تواجه المجتمع العالمي، استطعنا أن نبقى ثابتين في التزامنا بتطوير شركات ناشئة جديدة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع برنامج ستارت آب بوت كامب. وتعكس الإنجازات التي حققتها الدورة الثانية مدى تركيزنا على قيادة مستقبل القطاع المالي، حيث وفرنا منصة مثالية للنمو لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية لإتاحة الفرص لهم لتعزيز الأعمال في المنطقة.
استجاب برنامج ستارت آب بوت كامب بشكل سريع مع الوضع العام في ظل إنتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال تحويل يوم المستثمر الخاص بالدورة الثانية إلى جلسة إلكترونية عبر الإنترنت، حيث تمكن المستثمرون من المشاركة ومشاهدة تجارب الأداء العملية الخاصة بالشركات الناشئة، بالإضافة إلى حجز اجتماعات افتراضية معهم.
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