متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة لإطلاق برنامج اعتماد يستهدف مزودي خدمات الضيافة في رأس الخيمة. ومن المقرر لعملية الاعتماد أن تستند إلى مجموعة إجراءات تطبقها مختلف أقسام الفنادق وعملية تقييم رسمية لدى بدء مرحلة التعافي من تداعيات «كوفيد-19».

* حصلت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على شهادة معتمدة من هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» لتطبيقها المعيار القياسي الدولي لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018).

* أكد عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز، أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها «مصرف الإمارات المركزي» مؤخراً، ستسهم بشكلٍ كبير في دعم القطاع العقاري في الدولة.

* يستضيف بيت.كوم، فعالية افتراضية للشركات تمتد من 26 إبريل وحتى 7 مايو، بهدف دعم الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها في ظل الظروف الراهنة.