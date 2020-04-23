8 مليارات الزيادة في النقدالمتداول خارج البنوك بالربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 8 مليارات درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى مستوى 86.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي.

وتعكس الزيادة المستمرة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سرعة استجابة المصرف المركزي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات للسيولة؛ وذلك من أجل تسديد الالتزامات والإنفاق على متطلبات الحياة اليومية.

ووفقاً للمعايير المالية فإن النقد المتداول خارج البنوك يعد واحداً من العناصر التي يتألف منها عرض النقد (ن1) والذي يشمل أيضاً، النقد المصدر والنقد في البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية.

ويظهر المؤشر الخاص بحركة السيولة التي يتداولها خارج البنوك المحافظة على مسار تصاعدي خلال الفترة الماضية؛ حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 78.2 في شهر ديسمبر من عام 2019 إلى 80.8 مليار درهم في يناير من عام 2020.

واستمر مؤشر السيولة النقدية بالصعود خلال شهر فبراير حتى وصل إجمالي الرصيد إلى 82.5 مليار درهم بحسب ما تظهره إحصاءات «المركزي»، وواصل نموه حتى بلغ المستوى المسجل في شهر مارس الماضي.

(وام)