الجدعان: السعودية قد تقترض 26 مليار دولار إضافية هذا العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء، إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأبلغ الجدعان مؤتمراً صحفياً افتراضياً أن المملكة، لديها القدرة المالية على التعامل مع التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كوفيد-19. وقال إن المملكة لديها القدرة المالية للتغلب على هذه الأزمة مثلما تغلبت في الماضي على أزمات أكثر حدة.

وتتوقع السعودية- بحسب ما نقلت «رويترز»، أن أزمة كوفيد-19 ستستمر لأشهر قليلة إضافية لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام، والتي ستعلن في الأيام المقبلة، سيكون محدوداً.

ورفعت الرياض الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية. وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.

وتتطلع الرياض أيضاً إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق بعد أن أعلنت في مارس/ آذار عن خفض بحوالي 5 في المئة في ميزانية الدولة للعام 2020. وقال الجدعان إن المملكة تدرس حالياً إجراءات إضافية لخفض الإنقاق.

وقال الجدعان أيضاً إن المملكة ستعلن قبل نهاية يونيو/ حزيران عن قرارات بشأن إجراءات جديدة محتملة لدعم اقتصادها.

وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن حزمة تحفيز طارئة تزيد قيمتها على 32 مليار دولار ومزيد من الإجراءات لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن الاستغناء عن عاملين.

وأكد الجدعان أهمية حماية ودعم القطاع الخاص، وهو عنصر أساسي للإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مدار الأعوام القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد السعودي.

لكنه توقع أن ينكمش الشق الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد هذا العام للمرة الأولى.