شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الأغذية ترفع طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن مصانع الأغذية تضاعف من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، لتلبية الطلب المتنامى خلال شهر رمضان، مشيرا إلى التزام كافة المصانع بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال إن مصانع الأغذية تتخذ عددا كبيرا من الإجراءات الاحترازية، ضمن خطوات أشمل وأوسع من المصانع بالقطاعات الأخرى، نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة، للخروخ بأفضل وأكثر المنتجات أمنا إلى الأسواق.

وأضاف صقر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إجراءات السلامة فى مصانع الأغذية تبدأ من تعقيم السيارات التى تنقل العاملين إلى المصنع، والكشف الطبى على كافة العاملين بصورة مستمرة، وقياس درجات الحرارة لكل عامل أو فنى قبل دخوله إلى خطوط الإنتاج، كأحد وسائل التأمين الخاصة بالمنتجات.

وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن بعض مصانع الأغذية مثل الألبان والسمن وغيرها لجأت إلى الاستعانة بطبيب ليكون متواجد بصورة مستمرة داخل المصنع، وإجراء الكشف الدورى على كافة المتواجدين بالمصنع.

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وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أكدت أن عدة قطاعات صناعية على رأسها المواد الغذائية والمستلزمات الطبية طلبت زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى توافق لزيادة عدد ورديات العمل فى المصانع، وذلك لضمان وجود عدد أقل من العاملين داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على المسافات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.