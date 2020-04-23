الاقتصاد

مجموعة العشرين تناقش إجراءات لدعم نظام التجارة المتعدد الأطراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة العشرين في بيان إن مجموعة العمل للتجارة والاستثمار التابعة لها ناقشت في اجتماع افتراضي اليوم الأربعاء الإجراءات الطويلة والقصيرة الأجل التي يمكن أن تساعد في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضا تعزيز الاستثمار الدولي من أجل تسريع التعافي الاقتصادي من الجائحة، وركز على تطوير إجراءات مقترحة لضمان التدفق المستمر للإمدادات والمعدات الطبية.  

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى التعاون من أجل تقييم الثغرات فى الاستعداد العالمى ووضع الأسس لمواجهة "كوفيد 19"، من أجل عالم أكثر صحة وأمانًا، كما ناشدهم لإزالة الحواجز التجارية والتعاون لزيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، فى ظل تفشى الفيروس التاجى.

 

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