موانئ العالم تشارك الإمارات في نشر «أصداء الأمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقطبت مبادرة «أصداء الأمل» التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مشاركة العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية، في إطار حرصها على تقديم رسائل الدعم والتقدير لجهود العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في معظم دول العالم.

دعت المبادرة جميع الموانئ حول العالم لإطلاق أبواق السفن لمدة 15 ثانية كل مساء تقديراً لجهود العاملين في القطاعات البحرية والرعاية الصحية وكافة المجالات الحيوية الأخرى، الذين يواصلون تأمين احتياجات مجتمعاتهم. وعبّرت العديد من الموانئ الأوروبية عن تضامنها بلفتة مماثلة مثل ميناء أنتورب، وروتردام، وفوبانن، وموناكو، وبرشلونة إضافة إلى موانئ في ألمانيا.

وعلى الصعيد الإقليمي، حظيت مبادرة «أصداء الأمل» باستجابة قوية حيث قامت موانئ الدولة في أبوظبي، ودبي، وعجمان والشارقة والفجيرة بالمشاركة في المبادرة، وانضم إليها ميناء جيزان في المملكة العربية السعودية، وميناء الشعيبة في الكويت، بالإضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، وميناء خور الزبير في العراق. وامتدت المشاركات في منطقة الشرق الأوسط وصولاً إلى ميناء طرابلس في لبنان. كما انضمت للمبادرة مجموعة من الموانئ المصرية شملت ميناء الإسكندرية وعدداً من الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: لقد منحت مبادرة أصداء الأمل المجتمعات في المنطقة وحول العالم باعثاً يومياً يؤكد وقوفنا معاً متكاتفين لنتغلب على التحديات لمواجهة الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. ونستلهم الإصرار والتفاني من العاملين بالصفوف الأمامية لنواجه بقوة كل على جبهته. ففي الوقت الذي تتعطل فيه أغلب جوانب الحياة ضمن تداعيات الوباء، يستمر وصول الأغذية والمواد الطبية والرعاية الصحية وكافة مستلزمات الحياة الأساسية إلينا بفضل شجاعة والتزام فرق الرعاية الطبية، وقوى الأمن الداخلي والعاملين في الموانئ وجميع العاملين في كافة القطاعات الحيوية الأخرى. لذا سنستمر في إطلاق أصداء الأمل كل مساء تكريماً لتضحياتهم.

وأشاد كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بالمبادرة: إنه أمر مشجع لنا كمنظمة دولية مسؤولة عن وضع معايير قطاع الشحن البحري أن نرى حماس الموانئ حول العالم ومشاركتها في مبادرة «أصداء الأمل» التي انطلقت من دولة الإمارات.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: إن موانئ المنطقة الاقتصادية في شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة تدعم هذه المبادرة الطيبة أصداء الأمل التي انطلقت من الإمارات، لنعبر من خلالها عن خالص الشكر والتقدير للعاملين، رجالاً ونساء، في مختلف المواقع لضمان استمرار عمل الموانئ والمرافئ البحرية في يسر وأمان.

وأوضح محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: حين أطلقنا مبادرة أصداء الأمل كان هدفنا هو التعبيرعن شكرنا وتقديرنا لجهود العاملين في قطاع الرعاية الصحية والقطاعات الحيوية الأخرى وتضحياتهم من أجل سلامتنا وصحتنا، في ظل تداعيات الوباء العالمي. وانه من دواعي فخرنا أن نرى شركاءنا في القطاع البحري حول العالم يتبنون المبادرة ويقفون معنا تحت راية التضامن والتآزر.

وقد أعلن اتحاد الموانئ البحرية العربية في بيان رسمي عن دعمه لمبادرة «أصداء الأمل»، كما دعت المنظمة البحرية الدولية أعضاءها من ممثلي 174 دولة عضواً بالأمم المتحدة لتبني المبادرة، ما أعطاها دفعة قوية وساهم في نشرها عالمياً.

ستستمر موانئ أبوظبي والموانئ الأخرى المشاركة في مبادرة «أصداء الأمل» في إطلاق أبواق السفن يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً لحين انتهاء جائحة كوفيد-19.