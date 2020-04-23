«أكاديمية تنظيم الاتصالات» تستقبل 42 ألف متدرب من 83 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن ما يزيد على 42 ألف متدرب من 83 دولة استفادوا من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات (الأكاديمية الافتراضية سابقاً)، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/‏‏آذار الماضي، محققة نسبة ارتفاع كبيرة في عدد المتدربين، ما يبرهن نجاح الأكاديمية كحل عصري للراغبين في تطوير قدراتهم ومعارفهم الذاتية والمهنية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بالعمل على استشراف المستقبل والاستعداد له؛ عمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز عمليات التنمية وتطوير الكوادر البشرية بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي يتميز بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، وفي هذا الصعيد قامت الهيئة بإطلاق وتطوير الأكاديمية التي تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المتطورة مجاناً لكل الراغبين في تنمية مهاراتهم العملية والمهنية والشخصية.

وأكد المنصوري أن الأكاديمية أثبتت جاهزية الدولة لمواجهة التحديات، وأضاف: نؤمن في دولة الإمارات بأن تنمية الكوادر البشرية وتدريبها يجب أن يستمر في كل الظروف، كونها الثروة الأغلى والقوة الأهم، وفي ظل الظروف التي يشهدها العالم، والتوقف الشبه كامل للمراكز التدريبية والتعليمية في معظم دول العالم، كانت أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات حلاً في متناول الآلاف من الراغبين في التدريب. وتؤكد الأرقام التي حققتها الأكاديمية في الأيام الأخيرة، مدى حاجة المجتمعات الإنسانية لمثل هذه الحلول التي تدخل في سياق التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.