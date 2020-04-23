نمو أرباح «هواوي» 1.4% خلال الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هواوي الصينية عن تراجع كبير لعائداتها مع نسبة نمو لم تتعد 1,4 بالمئة في الفصل الأول عندما تسببت جائحة كوفيد-19 والجهود لاحتوائها بإغلاق الاقتصاد الصيني. والأرقام التي نشرتها شركة هواوي غير المدرجة في البورصة، هي بين أولى البيانات المالية لمؤسسات صينية كبرى تقدم لمحة عن حجم تداعيات الوباء على قطاع الأعمال، منذ ظهوره في كانون الأول/‏ ديسمبر قبل ان ينتشر عالميا.

وبلغت عائدات كانون الثاني/‏ يناير-آذار /‏مارس 182,2 مليار يوان (25,8 مليار دولار) بزيادة 1,4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو 39% خلال الفترة نفسها العام الماضي، وفق بيان للشركة.

وبلغ هامش الأرباح الصافية في الفصل الأول 7,3%، مقارنة بنحو 8% العام الماضي.

ولم تعتبر هواوي، ان بطء النمو مرده الى فيروس كورونا المستجد الذي جمّد إنفاق المستهلك وسلاسل الإمداد العالمية.