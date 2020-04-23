هل يعدل «كورونا» تصميم مقاعد ركاب الطائرات؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاول جميع السلطات الوطنية في جميع أنحاء العالم منع انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد، من خلال سلسلة من الإجراءات والتوصيات.
وبحسب تقرير نشرته «ديلي ميل»، فقد صممت شركة إيطالية نموذجين مختلفين لشكل مقاعد ركاب الطائرات في الدرجة الاقتصادية مستقبلاً، مستوحية التصميمين الجديدين من وحي أزمة «كورونا» الحالية. وتهدف الشركة للمساعدة في الحد من انتشار الأوبئة، وخصوصاً في قطاع الطيران.
يعتمد التصميم الأول على مبدأ عكس اتجاه المقعد الأوسط، مع بقاء المقاعد الجانبية في نفس الاتجاه. وتكون المقاعد محاطة من ثلاث جهات بعازل بلاستيكي مصنوع من مواد صحية سهلة التنظيف وبدرجات ألوان مختلفة؛ لضمان أقصى عزل ممكن بين الركاب، في حين عمل التصميم الثاني على بقاء المقاعد في نفس الاتجاه القديم، مع تثبيت عازل سهل التركيب والإزالة حول كل راكب وكأنه في مقصورة منفصلة.
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