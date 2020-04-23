النفط يتنفس الصعداء.. لكن السؤال يبقى: متى ينتهي العزل المدمر؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسواق النفط انتعاشة قوية في التعاملات الأمريكية أمس، وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بأكثر من 30% إلى مستوى 15 دولاراً وصعد برنت فوق مستوى 50 دولاراً، بعدما كانت موجة الهبوط استمرت صباح الأربعاء في آسيا، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999، فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا. ونزل خام القياس العالمي برنت 24% في الجلسة السابقة، ليلامس 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999.



ولا يرى المستثمرون في الأفق أي مؤشرات على تغيير جذري يعيد الطلب القوي المطلوب لامتصاص الإنتاج الكبير والمخزون الذي ملأ مخازن وسفن نقل الخام على السواء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، ما يعادل 6% إلى 10.89 دولار للبرميل. ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحاً في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الإمدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة وتخفيضات الإنتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة.

وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلباً، يوم الاثنين، في حين سُجل عدد قياسي من العقود التي يجري تداولها في اليوم التالي.

ونزلت أسعار النفط نحو 80 في المئة منذ بداية العام الجاري مع انتشار الوباء في أنحاء العالم، ليودي بحياة 180 ألف شخص تقريباً، ويعصف بالأسواق المالية، ويقود لما يحتمل أن يكون أسوأ تراجع اقتصادي منذ الثلاثينات من القرن الماضي. وأدى التفشي الفيروسي لانخفاض الطلب على الوقود بنحو 30 في المئة عالمياً، فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.استثمار مفرط وصدمة مفاجئةوقال جولدمان ساكس في تقرير: «هذه نتيجة مباشرة لتزامن استثمار مفرط مع صدمة مفاجئة للطلب في مناطق ليس لها منافذ، وتمتلك طاقة تخزين ونقل محدودة». إلى ذلك، قال محللون: إن ارتفاع الأسعار في بداية الجلسة نجم عن أنباء تفيد بأن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وعدداً من حلفائها في مجموعة «أوبك+» أجرت مؤتمراً هاتفياً الثلاثاء. لكن الأسواق عادت إلى الواقع بسرعة.ويرى مراقبون أنه لا حل كبيراً لقطاع النفط ما لم ينتهِ هذا الوباء. وقال جينغيي بان الخبير الاستراتيجي في الأسواق في مجموعة «آي جي»: إن «المسار التراجعي العلني قد يبقي الأسعار منخفضة في الأمد القريب إلى أن نرى الضوء في نهاية النفق مع استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي المتوقف في جميع أنحاء العالم».

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو انهار يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر، (-40.32 دولار للبرميل)، بعدما اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين ليتسلّموا النفط الخام منهم في ظلّ امتلاء منشآت التخزين عن آخرها، وتراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب تداعيات الوباء.

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وانهارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، لأن مهلة إبرام عقود مايو انقضت الثلاثاء، وهو ما أجبر المتعاملين على العثور على مشترين قبل انقضاء هذه المهلة.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي دمّر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وأدّت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأمريكية، وهو ما أثّر سلباً في منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

والثلاثاء أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنّ العديد من دولها الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو «الوضع الصادم» لسوق الخام، والذي تجلّى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.

الموقف الروسي

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط انخفض بنحو الثلث، وبلغ القاع، بينما سيتحسن الوضع في مايو/‏‏ أيار، حين تبدأ تخفيضات عالمية لإنتاج الخام.

كما قال نوفاك، أمس الأربعاء، في مؤتمر عن بعد، مع مشرعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو/‏‏ أيار.

وقال الكرملين إنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشان خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة «أوبك+» حيز التنفيذ في الأول من مايو/‏‏ أيار.

وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل أمس، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود.

ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا في ما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق «أوبك+»... الآن علينا أن ننتظر».