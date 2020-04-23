عبيد الطاير: «اتصالات» تظهر قدرة عالية لضمان استمرارية الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة اتصالات» عن نتائج مالية قوية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/ أذار 2020. ووصلت الإيرادات الموحدة إلى 13.1 مليار درهم، بزيادة سنوية 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح 17%.

نمت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات خلال الربع الأول لتصل إلى 12.7 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة 150 مليون مشترك، بزيادة سنوية 5%.

وبلغت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول 6.7 مليار درهم، بزيادة 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

وكجزء من دعم ومساهمة «اتصالات» للمجتمع ولمساهميها، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد.



أداء يعكس مرونة

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وقال عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «أظهرت اتصالات قدرة عالية والتزاماً كبيراً تجاه المجتمعات التي تخدمها، لضمان استمرارية الأعمال وجاهزيتها، والتقليل من تأثير التحديات التي نشهدها اليوم على عملياتها، وبالشكل الذي أسهم في تقديم خدماتها المختلفة بصورة سلسة إلى جميع عملائها، من هنا فقد جاء أداء اتصالات خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي».

وأضاف: «لقد كانت رؤية دولة الإمارات وطموحاتها في اعتلاء الدولة أعلى مراتب الجاهزية الشبكية، والمضي نحو تعزيز مكانتها في المجال الرقمي، دافعاً قوياً لاتصالات لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، وذلك عبر بناء شبكات متقدمة، وبنى تحتية قوية وخدمات مبتكرة، مكنت اتصالات من مواجهة التحديات الحالية وتوفير الخدمات الرقمية، اللازمة لتمكين قطاع الأعمال من تطبيق منظومة العمل عن بُعد، وتمكين أكثر من مليون طالب في مختلف أنحاء دولة الإمارات من استكمال الدراسة والتعلم عن بُعد».



شبكة متقدمة



وتابع رئيس مجلس الإدارة: «اتصالات، اليوم، ومن خلال شبكاتها المتقدمة، وخدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة، مستعدة وبشكل كامل لدعم وخدمة المجتمع، وبما يظهر جاهزية بنيتها التحتية والشبكية لتمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات الحيوية لاسيما خلال الأوقات والظروف الاستثنائية التي نشهدها في هذه المرحلة».

وأكد الطاير «على الرغم من الظروف والتحديات الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي، إلا أننا على ثقة بأن المستقبل يحمل معه العديد من الفرص الواعدة، حيث نشهد اليوم بزوغ عصر جديد فرض على مختلف القطاعات، ضرورة التحرك بسرعة نحو مواكبة التحول الرقمي، مما يبرز الدور المحوري والهام لشبكة الجيل الخامس 5G، التي تعتبر الممكن الرئيسي خاصة لحلول الأعمال والتعليم والترفيه الرقمي، إضافة إلى قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وهو ما يعزز الجهود الدؤوبة التي بذلتها اتصالات على صعيد التمكين الرقمي، والتي ستمكنها من تقديم هذه الحلول المبتكرة للحكومات، ولقطاع الأعمال، والأفراد على حد سواء، كما ستعزز من المكانة القيادية لاتصالات كعلامة تجارية رائدة في قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً».

واختتم عبيد الطاير تصريحه بالقول «يطيب لي أن أشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الدائم والمستمر، والعملاء على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم التي مكنتنا من تحقيق أهدافنا في قيادة الابتكار والتحول الرقمي لمستقبل أفضل».