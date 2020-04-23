الأسهـم العالميـة ترتفـع على أجنحـة «تخفيـف العـزل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية الأربعاء بعد عمليات بيع استمرت يومين إذ تعززت المعنويات بفضل تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية عقب انهيار قياسي لأسعار النفط، على الرغم من أن الشركات تحذر من المزيد من المصاعب في الأشهر المقبلة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 418.46 نقطة أو ما يعادل 1.82% إلى 23437.34 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 51.33 نقطة أو 1.88% إلى 2787.89 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 171.32 نقطة أو 2.07% إلى 8434.55 نقطة.

كذلك، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ يبدو أن إيطاليا تتجه لتخفيف قيود شاملة تهدف لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار حذر المستثمرين بشأن تعاف سريع بعد أن أصدرت المزيد من الشركات توقعات مالية تبعث على للقلق.



صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء عقب انهيار تاريخي لأسعار النفط.

وربحت الأسهم الإيطالية 0.9 بالمئة إذ قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن البلاد، وهي من بين الأكثر تضررا في أوروبا، قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار.

وعلى الرغم من تعافي المؤشر هذا الشهر من مستويات متدنية سجلها في مارس آذار، فإن المؤشر القياسي ستوكس 600 يظل منخفضا 24% عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في فبراير شباط ويتوقع محللون تعمق ركود الشركات في 2020 إذ يتسبب توقف شبه تام للأنشطة في الإضرار بأرباح الشركات.

وانخفض سهم كيرنج المالكة لجوتشي 6.3% بعد يوم من قول الشركة إنها تضررت بشدة في أوائل أزمة فيروس كورونا بسبب اعتماد مجموعة الأزياء على العملاء الصينيين وإنه من السابق لأوانه الحديث عن السرعة التي ستتعافى بها المبيعات في الصين. وارتفع سهم روش هولدينج 2.1% بعد أن أكدت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للمبيعات والأرباح في 2020 في ظل ارتفاع الطلب على اختبارها الجديد لمرض كوفيد-19.

أما في طوكيو، فقد انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.74% إلى 19137.95 نقطة وقادت الانخفاض قطاعا السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات.

انخفضت أسعار النفط مجددا يوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى المؤشر نيكاي، ارتفع 55 سهما مقابل انخفاض 165 سهما.

وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الالكترونية الذي نزل 5.59 بالمئة يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان متراجعا 5.29 بالمئة وهبط سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة إلى 1406.90 نقطة.