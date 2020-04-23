شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا درهم حق امتياز الاتصالات في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” سددت «اتصالات» و«دو» نحو 2.05 مليار رسوم حق الامتياز الاتحادي عن الربع الأول 2020، بواقع 1,58 مليار درهم ل «اتصالات» و461,2 مليون درهم من «دو»، مقارنة بنحو 2.1 مليار درهم عن نفس الفترة من العام 2019.

وتوقعت «اتصالات» و«دو» أن تشهد أرباح الربع الثاني انخفاضاً في الإيرادات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسبب ما سيكون له تأثير بالتبعية على الأرباح، نظراً للإغلاق الاقتصادي وتراجع العائدات من العديد من القطاعات الاقتصادية.

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