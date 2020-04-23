لوتاه: الإمارات في صدارة الدولالتي سيتعافى اقتصادها ما بعد «كورونا»

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أكدت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في صدارة الدول التي سيتعافى اقتصادها في فترة ما بعد فيروس «كورونا» المستجد؛ نظراً لإمكاناتها القوية، وقدرتها العالية على التأقلم ومواكبة التغيرات.

ووفقاً لصالح عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، فإن دولة الإمارات أظهرت قوتها من خلال مختلف المبادرات والتدابير التي اتخذتها؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا». وشملت هذه المبادرات والتدابير بناء أحد أكبر المختبرات في العالم؛ لإجراء أكبر عدد من الفحوص، وإطلاق برامج الدعم وحزم تحفيز الاقتصاد، إضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى دول أخرى؛ لدعمها في مواجهة «كورونا».

وقال صالح عبد الله لوتاه: إن القدرة على التأقلم بسرعة مع الوضع الحالي للسوق ومواكبة التغيرات الجديدة تجعلان الإمارات دولة قوية قادرة على تحقيق الاستقرار ومواجهة جميع الأزمات. ويعود الفضل في هذا للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات ورؤيتها الثاقبة، والتي لطالما مكنت الدولة من التغلب على التحديات وإحراز التقدم.

كما أثنى لوتاه على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز ثقة شعبها والمقيمين والشركات العاملة بها.

وأضاف صالح عبد الله لوتاه: يضع نحو 10 ملايين شخص ثقتهم في حكومة دولة الإمارات؛ حيث إن الجميع يعد الإمارات وطناً يظهر التزامه المستمر تجاه سلامة المواطنين والمقيمين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها أن تحد من انتشار الوباء، الأمر الذي سيعزز ثقتهم أكثر فأكثر.

وختم صالح عبد الله لوتاه بالقول: «الثقة هي جوهر كل عمل وأساس كل اقتصاد، وهذا ما تكسبه دولة الإمارات باستمرار، ثقة شعبها، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين أو السياح. وستكون هذه الثقة هي الأساس الذي سيضع الإمارات في صدارة الدول التي سيتعافى اقتصادها في فترة ما بعد كورونا».