شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تسمح بافتتاح مطاعم المراكز التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بافتتاح المطاعم داخل المراكز التجارية، واقتصرت خدماتها على التوصيل، من دون استقبال الزبائن في مقراتها، كما سمحت لبعض المراكز التجارية بافتتاح أبوابها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كإلزامية لبس الكمامات لجميع الزبائن وإغلاق غرف تبديل الملابس.

كما نظمت الدائرة حملة تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم ليلاً، وأغلقت منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأغلقت مطاعم سمحت بتقديم الوجبات داخل مقراتها.

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