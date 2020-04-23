

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تبحث الجمعية العمومية لشركة «أمانات القابضة» في 28 إبريل/ نيسان الجاري، بناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس المال، تعديل النظام الأساسي ليصبح: مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في داخل الدولة وخارجها.

وستفوض الجمعية مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي، وإعادة إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما ستبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بواقع 2.2% من القيمة الاسمية، والترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة، وأن يتجروا لحسابهم، أو لحساب غيرهم في كل، أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

**يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 27 إبريل/ نيسان الجاري لاعتماد البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

**أعلنت «إشراق للاستثمار» شراء 200 ألف سهم من أسهمها بجلسة، أمس الأول الثلاثاء، بسعر 0.241 درهم، من خلال الوسيط «شعاع» للأوراق المالية، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء 210.2 مليون سهم بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية.

**أعلنت «شعاع كابيتال» استقالة جاسم حسين أحمد آل علي، من عضوية مجلس الإدارة، وسيتخذ المجلس قراراً بالتمرير، الاثنين المقبل، لتعيين عضو جديد.

**ينعقد مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» في 26 إبريل/ نيسان الجاري، للنظر في موعد، ووقت، وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

**أعلنت شركة «أمان» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى 29 إبريل/ نيسان الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

**قرر مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وما يتبعها من إجراءات بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.