شكرا لقرائتكم خبر عن ضاعفوا برنامج دعم «الشركات الصغيرة» قبل فوات الأوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان*

يوفر برنامج الدعم والوقاية الذي أطلقته الحكومة الأمريكية قروضاً ميسرة للشركات الصغيرة، بشكل أساسي، لدفع مرتبات موظفيها خلال التوقف المفاجئ الحالي. وتمثل الأخبار المتناقلة بأن الأموال قد نفدت، أكثر من انتكاسة لسلامة الاقتصاد. فهي أيضاً عائق صحي خطر، وخلافاً للعديد من المخاوف ذات الصلة، فإنه من الواجب معالجتها بسرعة.

إن أحد المخاطر الرئيسية لعملية الإغلاق الإجباري التي فرضها «كوفيد 19»، هو فرض خيارات خاسرة على الشركات غير القابلة للاستمرار. فهي ملزمة باستمرار الدفع للموظفين، وإذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، نفدت أموالها أو انخفضت بشدة ستضطر لتسريح موظفيها وتسليمهم لمزيد من الألم والمعاناة، وبالتالي تفكيك الروابط الاجتماعية الراسخة، والمساهمة في الشعور الأوسع بانعدام الأمن.

ولحل هذه المشكلة بأقل الخسائر سواء لدى الموظفين والشركات والمجتمعات، وافق البيت الأبيض والكونجرس الشهر الماضي، على برنامج بقيمة 349 مليار دولار مصمم لتقديم قروض ميسرة (بنسبة فائدة 1%) للشركات التي لديها 500 موظف وما دون. هذه القروض موضع سماح في حال تم تخصيص 75% منها لتغطية الرواتب والأجور، والربع الأخير لتغطية نفقات الرهن العقاري والإيجارات والمرافق العامة.

وكان واضحاً عند البدء بالتنفيذ أن البرنامج كان يلبي حاجة ملحة ومهمة؛ ذلك أن الأغلبية العظمى من الشركات الصغيرة لديها فرص وصول محدودة للقروض المصرفية ولا تستطيع الوصول إلى أسواق المال التي تدعمها التدخلات الضخمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسبوع واحد فقط، تلقت هيئة إدارة الشركات الصغيرة نصف مليون طلب، ثم نفد المبلغ كله في ثلاثة أسابيع.

وفي حين أن البرنامج نجح نسبياً في تباطؤ عمليات تسريح العمال في الشركات الصغيرة، إلا أن إعصار البطالة قد طغى عليه «تسونامي» طلبات إعانات البطالة. ففي أربعة أسابيع فقط، وصل عدد الطلبات إلى 22 مليوناً؛ أي ما يعادل 13% من القوى العاملة، وهذا يعني شطب جميع مكاسب التوظيف التي تم تحقيقها في السنوات العشر الماضية. وانعكس حجم الألم والمعاناة جلياً في طوابير طويلة أمام بنوك الطعام لأشخاص يحاولون إطعام أسرهم.

تتزايد المخاوف بشأن الأضرار المستمرة لهذا الجيل والأجيال القادمة من القوى العاملة.

إن استنفاد برنامج الدعم والوقاية الحكومي يمثل أيضاً ضربة خطرة لسياسة الصحة العامة. فمن المؤكد أن انعدام الأمن الاقتصادي سيؤدي إلى تضخيم مخاطر الصحة العقلية المرتبطة بالعزلة التي تفرضها الحكومة في المنازل. ولا تتوقف هذه المخاطر عند أنماط التهيج والغضب التي تدفع الناس إلى كسر قواعد التباعد الاجتماعي؛ بل تتعداه إلى تغذية قنوات انتشار جديد للفيروس، وتوجيه ضربة كبيرة للتقدم الذي تم إحرازه على صعيد استواء منحنى العدوى. وتشمل قائمة الأضرار أيضاً، الأرق ومستويات الإجهاد القاتلة، ما يحمل معه أخطار زيادة العنف المنزلي وإدمان المواد المخدرة.

هذا يعني أن هناك حاجة ملحة لترميم معادلة القوة الشرائية وتطوير التنفيذ. إنها أولوية سياسية يجب إدراكها وتعقبها بسرعة، بدلاً من أن تكون رهينة للسياسات الحزبية المتبدلة. وما لم يتم التحرك سريعاً فستنتشر الاضطرابات على نطاق أوسع وتتعمق. وهكذا يتحول ما يمكن حصره في مشكلة عدد من الشركات الصغيرة وموظفيها، إلى مشاكل طويلة الأجل تتجلى في الإغلاق والركود والبطالة والحصار البشري.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»