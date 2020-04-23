«دبي للسياحة» تقدم الدورات التدريبية لموظفيها عبر الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» لموظفيها فرصة لتعزيز وتطوير مهاراتهم المهنية وتوسيع نطاقها من خلال مجموعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وذلك في الوقت الذي يواصلون فيه العمل من المنزل نتيجة الوضع غير المسبوق الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وإلى جانب مهامهم اليومية ومتطلبات العمل الاعتيادية، يمكن لموظفي الدائرة الالتحاق ببعض الدورات التدريبية بحسب اختيارهم وذلك عبر منصة كلية دبي للسياحة الإلكترونية، علماً بأنّ أكثر من 30% منهم يشاركون في الدورات بشكل يومي، في حين تصل معدلات إتمام الدورات إلى 85%.

وتعتبر هذه النسبة عالية وممتازة بالمقارنة مع مثيلاتها على نطاق عالمي بحيث تزيد عليها بحوالي 10%. وبإمكان المشاركين الاختيار من بين 50 دورة مختلفة تقدم أكثر من 500 ساعة من محتوى التعلم في عدة مجالات من بينها الأعمال، والتسويق الرقمي، ونصائح وإرشادات حول برامج العمل عن بُعد من المنزل.