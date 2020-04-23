شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة أبوظبي» تطلب من الفنادق إبلاغها بالإغلاق المؤقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بأنه يترتب على هذه المنشآت في حال رغبتها في الإغلاق المؤقت نظراً للظروف الراهنة، ضرورة إبلاغ الدائرة بشكل مسبق؛ نظراً لما يترتب على ذلك من إجراءات وجمع الإحصاءات والبيانات. وأوضحت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية الفندقية من قبل مفتشي الدائرة، للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.
وشددت على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عنها والمتعلقة بوقف أو حظر أو تعليق بعض الأنشطة التي تمارسها المنشآت السياحية والفندقية ضمن التدابير الاحترازية.
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