«سيدات أعمال دبي» يطلق برنامجاً تدريبياً تفاعلياً يتضمن 51 ورشة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف مجلس سيدات أعمال دبي، عن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقها مؤخراً، ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذها للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أعضائه، حيث بدأ المجلس بتنفيذ برنامج تدريب تفاعلي، يتضمن عقد 51 ورشة تدريبية عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدار شهر ونصف، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الداعمة لمجتمع الأعمال، وتغطي كل المسائل المتعلقة بتعزيز تنافسية ومهارات أعضاء المجلس، ومجتمع الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

ونفذ المجلس منذ انطلاق البرنامج في أواخر مارس/‏ آذار الماضي، وحتى منتصف إبريل/‏ نيسان الجاري 31 ورشة عمل، وندوة إلكترونية، وسيستمر حتى منتصف مايو/‏ أيار المقبل، حيث تم اختيار مواضيع الورش التدريبية بعناية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وتساعد رائدات وسيدات الأعمال على تجاوز التحديات عبر تزويدهن بالمهارات والخبرات المناسبة.

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي في إطار الحرص على توفير كل أشكال الدعم لسيدات الأعمال، لمساعدتهن على تجاوز كل التحديات التي تواجههن، عبر تسليحهن بالمعرفة والمهارات اللازمة في هذه المرحلة، من خلال الاستفادة من الشراكات المختلفة، فضلاً عن عقد شراكات جديدة لتنظيم ورش تدريبية تفاعلية بالاستناد إلى البيئة الرقمية المتطورة التي عمل المجلس على تعزيزها على مدار السنوات الماضية، تماشياً مع النهج الحكومي لإمارة دبي، لافتة إلى أن تنظيم 51 ورشة تدريبية خلال مدة شهر ونصف الشهر يعد إنجازاً يعكس التخطيط الدائم والمستمر للارتقاء بمستوى الدعم والتنافسية لأعضائه.